Cimitile ricorda Salvatore Farinaro, Medaglia d’Oro al Valor Civile

La mattina del 24 febbraio, nel Cimitero di Cimitile, si è tenuta una solenne cerimonia in memoria di *Salvatore Farinaro, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ucciso a Rho (MI) mentre svolgeva il suo dovere. Alla commemorazione hanno partecipato il Comandante della Stazione Carabinieri di Cimitile, i Sindaci di **Cimitile e Camposano, accompagnati dagli Assessori e dalla Polizia Locale, nonché il personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cimitile*.

Nel corso della cerimonia, è stato ricordato il sacrificio di Farinaro, che perse la vita in circostanze tragiche per aver compiuto il proprio dovere con coraggio e dedizione. La sua azione eroica gli valse il riconoscimento della *Medaglia d'Oro al Valor Civile*, assegnata alla memoria per il suo estremo sacrificio.

I presenti hanno reso omaggio con un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona di fiori, esprimendo la gratitudine della comunità per il coraggio e l’altruismo dimostrati da Farinaro. Il suo ricordo resta vivo, esempio di dedizione e senso del dovere per le generazioni future.