Cicciano, la musica che unisce: la “Bandita Sbandata” in concerto al Cooking Around

Cicciano (NA), 13 settembre 2025 – Sarà un sabato sera all’insegna della musica e della solidarietà quello che attende i visitatori di Cooking Around, l’evento enogastronomico in corso fino al 14 settembre lungo Viale dei Pini a Cicciano.

Il programma prevede per sabato 13 settembre alle ore 20:00 il live della Bandita Sbandata, una formazione musicale unica nel suo genere: una band speciale, composta da ragazzi con abilità diverse, che attraverso note e parole racconta storie di vita, speranza e libertà.

Un concerto che va oltre la musica

La Bandita Sbandata non è solo un gruppo musicale: è un progetto inclusivo che unisce cuori e generazioni, dando voce a chi troppo spesso resta ai margini. Il concerto diventa così un messaggio di integrazione, gioia e comunità, capace di emozionare e far riflettere.

La cornice dell’evento

La performance si inserisce all’interno di Cooking Around, rassegna enogastronomica che dal 11 al 14 settembre porta a Cicciano pizze, bracerie, pasticcerie, animazione, gonfiabili e luna park, trasformando Viale dei Pini in un grande villaggio del gusto e del divertimento.

Patrocini e sostegno

L’iniziativa è patrocinata da Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e Comune di Cicciano, con il supporto di sponsor nazionali come Ceres, Coca-Cola e MSC Crociere.

Un sabato da vivere insieme

La serata del 13 settembre promette dunque non solo buona musica, ma anche emozioni autentiche, grazie a un concerto capace di unire tradizione, inclusione e festa popolare.