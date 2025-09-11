Mercogliano, un dibattito sull’intelligenza artificiale: “AI, opportunità o minaccia?”

Mercogliano (AV), 13 settembre 2025 – L’intelligenza artificiale sarà al centro del confronto in programma sabato 13 settembre, alle ore 10:30, nella Chiesa di San Giovanni a Mercogliano, con il dibattito pubblico dal titolo: “AI: opportunità o minaccia?”.

L’iniziativa è promossa da Terramirabilis APS, con il patrocinio del Comune di Mercogliano e la collaborazione della Pro Loco Mercogliano, di 3DRap SimRacing e dell’Oratorio Don Bosco Mercogliano APS.

Un confronto interdisciplinare

L’appuntamento si propone come un momento di riflessione aperto e interdisciplinare, per analizzare il ruolo che l’intelligenza artificiale gioca e giocherà nel futuro della società, tra innovazione tecnologica, implicazioni etiche e sfide per il benessere collettivo.

Relatori e interventi

Avv. Vittorio D’Alessio , sindaco di Mercogliano, porterà i saluti istituzionali.

Prof. Fabio De Felice , docente all’Università Parthenope e fondatore di Protom Spa, interverrà su “Oltre l’algoritmo: il futuro che l’AI sta scrivendo”.

Dott. Antonio Limone , direttore generale dell’ASL di Caserta e presidente del Circolo Fausto Addesa, parlerà di “One Health: la sfida tra cibo e salute”.

Don Vitaliano Della Sala , parroco di Mercogliano, rifletterà sul profilo etico dell’utilizzo dell’AI e sulla tutela dell’uomo.

Ing. Beniamino Izzo, CEO di 3DRap, porterà la sua esperienza pratica nel campo delle tecnologie digitali.

A moderare il dibattito sarà il dott. Aldo Balestra, caporedattore centrale de Il Mattino.

Non solo tecnologia

Al termine del convegno, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata della Chiesa di San Giovanni, curata dai restauratori Martino Del Mastro e Antonietta Petruzziello della Pheliana Srl, che unirà l’innovazione del dibattito alla riscoperta del patrimonio artistico locale.

Un’occasione per riflettere

Il convegno si propone come un’importante opportunità per comprendere più a fondo i vantaggi e i rischi legati all’intelligenza artificiale, con contributi autorevoli provenienti dal mondo accademico, sanitario, ecclesiale e imprenditoriale.