                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mugnano del Cardinale, si inaugura la nuova biblioteca comunale

Mugnano del Cardinale (Avellino) – Un nuovo spazio dedicato alla cultura apre le sue porte alla comunità. Sabato 20 settembre, alle ore 19.30, sarà inaugurata la nuova biblioteca comunale di Mugnano del Cardinale, un progetto pensato per diventare punto di riferimento per grandi e piccoli, luogo di crescita, condivisione e incontro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un presidio culturale stabile nel cuore del paese, un “faro” capace di valorizzare la lettura, la socialità e l’accesso al sapere. Durante la serata inaugurale saranno illustrate anche le attività e i progetti che la nuova struttura ospiterà nei prossimi mesi.

L’associazione “Le Novative” invita tutta la cittadinanza a partecipare a quello che si preannuncia non solo come un momento di festa, ma anche come l’avvio di un percorso collettivo di crescita e partecipazione. «La biblioteca vuole essere uno spazio aperto e di tutti» è il messaggio che accompagna l’invito ufficiale.

Un brindisi e la presentazione delle prime iniziative completeranno la serata. L’appuntamento è fissato: sabato 20 settembre, ore 19.30, a Mugnano del Cardinale.