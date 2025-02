Chiusura Notturna della Stazione di Avellino Ovest sulla A16: Dettagli e alternative

Autostrade per l’Italia ha annunciato la chiusura temporanea della stazione di Avellino Ovest sulla A16 Napoli-Canosa, prevista per le notti di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, dalle 21:00 alle 6:00. La chiusura riguarda sia l’uscita che l’ingresso in autostrada, in entrambe le direzioni (Napoli e Canosa), a causa di lavori di pavimentazione.

Percorsi alternativi:

•Direzione Napoli: Utilizzare la stazione di Baiano per l’ingresso in autostrada.

•Da Napoli: Uscire alla stazione di Baiano.

•Da Canosa: Uscita consigliata a Avellino Est.

Gli automobilisti sono invitati a programmare il viaggio in anticipo e seguire la segnaletica per ridurre i disagi. Per aggiornamenti sul traffico, è possibile consultare il sito ufficiale di Autostrade o utilizzare app di navigazione.