Incidente a Mugnano del Cardinale: ferito giovane centauro a bordo di una moto

Questa oggi, martedì 11 febbraio, intorno alle 18 circa, lungo la Strada Provinciale nei pressi del supermercato MD, si è verificato un incidente che ha visto coinvolti una moto, con a bordo un giovane. Ad avere la peggio è stato il conducente che ha riportato contusioni a causa della caduta.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Baiano e quelli di Avella per eseguire i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora note le condizioni del centauro né le cause che hanno portato all’impatto se c’è stato con altro veicolo non presente al momento dell’intervento dei militari.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona, con i militari impegnati a gestire il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.