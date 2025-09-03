Cervinara – Sciolto il Consiglio comunale

Dopo le dimissioni contestuali di sette consiglieri, il Consiglio comunale di Cervinara è stato ufficialmente sciolto. La decisione segna la fine anticipata dell’amministrazione guidata dalla sindaca Caterina Lengua, che aveva ricevuto il mandato dai cittadini nel 2020.

Ora il Comune sarà affidato a un commissario prefettizio che traghetterà l’ente fino alle prossime elezioni.

L’episodio ha suscitato numerose reazioni nel mondo politico locale: in particolare, la segreteria provinciale del Partito Democratico d’Irpinia ha espresso piena solidarietà a Lengua, definendo la sfiducia “un atto politico traumatico che interrompe un’esperienza amministrativa di valore, senza cancellare coerenza, competenza e impegno per il territorio”.