Lacedonia inaugura i nuovi percorsi naturalistici: ambiente, turismo e sviluppo per l’Alta Irpinia

L’Amministrazione Comunale di Lacedonia è lieta di annunciare l’inaugurazione di percorsi naturalistici finalizzati alla valorizzazione turistica e ambientale del territorio.

Diversi sono i progetti realizzati nel corso degli anni e tutti sono stati accomunati da una visione prospettica che mette al centro l’ambiente e la natura ed il benessere che da essi ne deriva in un contesto più generale di valorizzazione del territorio.

Tutte le aree oggetto di intervento-infatti- sono da intendersi come parte di un ampio progetto di recupero e promozione territoriale che punta al benessere delle comunità attraverso un’azione generale di sviluppo del patrimonio materiale e immateriale, culturale ed ambientale, che costituisca un volano di crescita per le aree interne.

I lavori di recupero dei percorsi naturalistici sono stati eseguiti attraverso diverse misure di finanziamento, di cui ha beneficiato l’ente nel corso degli anni, grazie ad una visione strategica dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Di Conza.

Il progetto AFAI (Azioni di Forestazione e Attrattività Integrata-PSR Campania 2014-2020 Misura 16.7.1. Azione B Tipologia di intervento 8.5.1. che ha coinvolto i 25 comuni della Città dell’Alta Irpinia), finalizzato alla riqualificazione e alla tutela ambientale, con particolare attenzione alla valorizzazione turistica del territorio, ha reso possibile il recupero e la messa in sicurezza di alcuni dei principali sentieri montani di Lacedonia, restituendo così alla comunità e ai visitatori percorsi di grande valore naturalistico e paesaggistico, adatti ad attività di trekking, escursionismo, passeggiate a cavallo e birdwhatching.