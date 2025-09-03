Avellino – Il Partito Democratico d’Irpinia esprime solidarietà alla sindaca di Cervinara, Caterina Lengua

La segreteria provinciale del PD ha manifestato pieno sostegno a Caterina Lengua, sfiduciata dopo le dimissioni contestuali di sette consiglieri comunali.

In una nota, il partito ricorda come la democrazia si esprima attraverso il voto, lo stesso che aveva affidato a Lengua e alla sua squadra la guida del Comune. Vengono inoltre sottolineate le qualità amministrative e la serietà dimostrate dalla giunta negli ultimi anni, impegnata in un percorso di crescita e sviluppo per la comunità cervinarese.

Secondo il PD, la sfiducia rappresenta un atto politico traumatico che interrompe un’esperienza amministrativa di valore, senza però cancellare la coerenza, la competenza e il lavoro svolto. Il partito conferma infine il proprio sostegno a Lengua, certa che il suo impegno per Cervinara e l’Irpinia proseguirà.