“C’era una volta”: la mostra personale di Fabio Niola a Lauro

Dal 22 febbraio al 2 marzo 2025, il Complesso Monumentale delle Rocchettine di Lauro (AV) ospiterà la mostra personale dell’artista Fabio Niola, intitolata “C’era una volta”. L’evento, promosso dal Comune di Lauro in collaborazione con le associazioni culturali Fonte Nova e Pro Lauro, rappresenta un’importante occasione per immergersi nel mondo fantastico dell’arte contemporanea.

L’esposizione raccoglie circa 30 opere che raccontano un universo incantato, in cui convivono riferimenti alla grande tradizione artistica medievale e alla cultura pop moderna. I lavori di Niola prendono spunto dall’affresco di Giotto, “La cacciata dei diavoli da Arezzo”, per sviluppare una narrazione visiva che si intreccia con il mondo delle fiabe, del fumetto e dei cartoni animati.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo venerdì 22 febbraio alle ore 18:00, con un vernissage che vedrà la partecipazione di:

Rossano Sergio Boglione , Sindaco di Lauro

Antonio Ferraro, Associazione Pro Lauro

Domenico Fiore, Associazione Fonte Nova

Cesare Corbara, Direttore di "Arte Contemporanea Italia"

Fabio Niola, artista e autore delle opere

Il progetto, realizzato in collaborazione con Arte Contemporanea Italia, sarà itinerante e toccherà diverse gallerie e istituzioni in tutta Italia. La scelta di partire da Lauro non è casuale: per Fabio Niola, questo evento rappresenta un tributo alla sua terra natale, ricca di cultura, tradizione e valori.

La mostra sarà visitabile fino al 2 marzo 2025 presso il Complesso Monumentale delle Rocchettine. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e delle atmosfere fiabesche!