Capri in apprensione per Daniele Vuotto: ricerche in corso con droni, cani e forze speciali

Sono ore di grande preoccupazione sull’isola di Capri per la scomparsa di Daniele Vuotto, 59 anni, residente del posto. L’uomo, riconoscibile per i capelli ricci neri e gli occhiali, è stato visto per l’ultima volta nella giornata di venerdì 11 aprile, mentre camminava lungo via Provinciale Marina Grande. Da quel momento, di lui non si sono più avute notizie.

Le autorità si sono immediatamente mobilitate: il sindaco Paolo Falco ha lanciato un appello pubblico alla cittadinanza, invitando chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con la Polizia Municipale o con le forze dell’ordine. Intanto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato ufficialmente il Centro Coordinamento Soccorsi, dando il via a un’operazione di ricerca su larga scala.

Sul campo sono impegnati Carabinieri, Vigili del Fuoco, unità cinofile, droni, elicotteri, la Protezione Civile, la Capitaneria di Porto, il personale dell’Asl Napoli 1 Centro e il Servizio Alpino. Anche numerosi volontari stanno partecipando alle operazioni, battendo palmo a palmo le zone interne dell’isola e i sentieri meno accessibili. La Capitaneria ha intensificato i controlli via mare con battelli che stanno perlustrando le coste e le calette più isolate.

Durante una riunione operativa convocata in Prefettura, alla presenza di tutti gli enti coinvolti, è stato deciso di estendere ulteriormente il raggio d’azione delle ricerche, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo.

“È un momento difficile per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Falco – ma stiamo mettendo in campo ogni risorsa possibile per ritrovarlo. Ringrazio tutti per l’enorme sforzo collettivo”. La speranza è che le prossime ore possano portare novità decisive.

Intanto, l’intera isola resta col fiato sospeso, unita nell’angoscia ma anche nella solidarietà.