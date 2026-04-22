CAMPOSANO. VIGNETTA SESSISTA CONTRO LA CONSIGLIERA SAVERIA PARENTE, LA DENUNCIA DI GIOVANNI MENSORIO

Il Consigliere regionale e Presidente della Commissione attività produttive esprime solidarietà all’amministratrice del comune dell’area nolana.

Napoli, 22 apr – “Ci sono episodi che feriscono non soltanto chi li subisce direttamente, ma l’intera comunità civile e politica. La pubblicazione di un’immagine volgare e sessista ai danni della consigliera comunale Saveria Parente è uno di questi. Un atto che non ha nulla a che vedere con il confronto politico e che rappresenta un attacco alla dignità di una donna impegnata, con serietà e dedizione, al servizio della propria comunità.”

“Il contenuto, poi rimosso dallo stesso autore, evidentemente consapevole della gravità di quanto pubblicato, ha circolato sui social ed è già agli atti di una querela sporta dalla diretta interessata. Una rimozione che non cancella nulla, né il gesto, né la responsabilità di chi lo ha compiuto.”

“Un fatto, questo, che non appartiene al confronto politico, per quanto aspro possa essere. Si tratta solo di sessismo e di una forma neanche tanto sottile di intimidazione. È il tentativo di scoraggiare le donne dalla partecipazione alla vita pubblica attraverso l’arma più vile, ovvero la delegittimazione della persona, prima ancora che dell’avversaria politica. Nei piccoli comuni, dove tutti si conoscono e i confini tra sfera pubblica e vita privata sono sottili, certe offese pesano doppio. Pesano ogni giorno, nei rapporti di prossimità, nella dignità che ciascuno ha il diritto di portare con sé. Chi ha prodotto e diffuso quel contenuto lo sapeva benissimo.”

“Esprimo la mia solidarietà più convinta a Saveria Parente, alla quale va il mio rispetto e la mia stima. Come avvocato e come uomo delle istituzioni, ritengo che episodi simili non possano restare senza risposta sul piano legale. La politica ha bisogno di donne coraggiose. Non di chi le umilia per paura di confrontarsi con loro.”

Così in una nota il Consigliere regionale della Campania e Presidente della III Commissione Attività Produttive, Giovanni Mensorio.