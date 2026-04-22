Marzano di Nola, raccolta rifiuti regolare il 25 aprile

Il Comune di Marzano di Nola informa la cittadinanza che, in occasione della festività di sabato 25 aprile 2026, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà effettuato regolarmente.
Non sono previste variazioni rispetto al calendario ordinario, garantendo così la continuità del servizio anche durante la giornata festiva.
L’amministrazione coglie l’occasione per ricordare ai cittadini l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti, invitando a depositarli negli appositi contenitori nel rispetto delle regole della raccolta differenziata.
Un richiamo alla collaborazione di tutti, fondamentale per mantenere il decoro urbano e assicurare un servizio efficiente per l’intera comunità.