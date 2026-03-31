Camposano presenta “CampoSano in Vaticano”: conferenza stampa il 1° aprile

Il Comune di Camposano annuncia la conferenza stampa di presentazione dell’evento “CampoSano in Vaticano”, in programma il 1° aprile 2026 alle 16:30 presso la Sala consiliare del Comune in piazza Umberto I.

Un appuntamento importante per la comunità, volto ad illustrare i dettagli dell’iniziativa che culminerà il 29 aprile con l’udienza ufficiale in Vaticano alla presenza di Sua Santità Papa Leone XVI.

Alla conferenza stampa interverranno il noto rapper e presentatore televisivo Clementino, il Sindaco On. Francesco Barbato, i parroci del territorio e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche locali. Insieme offriranno alla cittadinanza una visione condivisa del progetto, che unisce valori religiosi, culturali e sociali.

L’incontro rappresenta un momento di partecipazione e orgoglio collettivo, sottolineando il forte legame tra la comunità di Camposano e le proprie radici, in un percorso di fede e condivisione che culminerà in un’esperienza storica oltre che unica per tutti i partecipanti.