MUGNANO DEL CARDINALE, IL CENTRO ANZIANI SI RINNOVA: UN PROGRAMMA RICCO DI ATTIVITÀ TRA SOCIALITÀ, BENESSERE E CULTURA

MUGNANO DEL CARDINALE – Un programma ricco di iniziative per promuovere socialità, benessere e partecipazione attiva. È quanto emerso dall’assemblea dei soci del Centro Anziani “Margherita di Savoia”, che si è riunita lo scorso 20 marzo alle ore 18.00 per definire le attività previste per il 2026.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno condiviso una serie di proposte pensate per coinvolgere sempre di più la comunità, con un calendario che spazia tra momenti ricreativi, culturali e di salute.

Le attività in programma

Tra le iniziative previste:

• Gite turistiche, per favorire la scoperta del territorio e momenti di aggregazione

• Serate con musica, dedicate all’intrattenimento e alla convivialità

• Palestra ogni 15 giorni, per promuovere il benessere fisico

• Balli di gruppo, sempre molto apprezzati dagli iscritti

• Manifestazioni culturali, per valorizzare tradizioni e identità locali

• Mostre fotografiche o pittoriche, spazio alla creatività

• Escursioni in montagna, a contatto con la natura

• Partecipazione a eventi teatrali, per arricchire l’offerta culturale

Un ventaglio di attività che dimostra la volontà del Centro di essere non solo luogo di incontro, ma anche punto di riferimento attivo per la vita sociale del paese.

Un presidio importante per la comunità

Il Centro Anziani rappresenta una realtà fondamentale per Mugnano del Cardinale, capace di contrastare la solitudine e favorire l’inclusione, soprattutto tra le fasce più mature della popolazione.

L’impegno dei soci e degli organizzatori punta a costruire un ambiente dinamico e partecipato, dove ogni iniziativa diventa occasione di crescita personale e collettiva.

Con queste premesse, il 2026 si prospetta come un anno all’insegna della condivisione e della vitalità, confermando il ruolo centrale del Centro Anziani nella comunità mugnanese.