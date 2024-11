Camposano: polemiche per l’auto dei vigili urbani parcheggiata sul posto riservato ai disabili

A Camposano un cittadino ha segnalato che un’auto in dotazione al corpo della polizia municipale è stata vista parcheggiata su un posto riservato ai disabili. La notizia ha suscitato indignazione tra i residenti, specialmente considerando che gli stessi vigili, in più occasioni, hanno elevato contravvenzioni per infrazioni simili commesse da cittadini.

L’episodio è stato documentato e rapidamente diffuso sui social, dove molti hanno espresso il proprio disappunto per quella che è percepita come una violazione del codice stradale e un gesto di mancato rispetto verso le persone con disabilità. La segnalazione arriva, infatti, in un contesto in cui molti cittadini lamentano una crescente severità nelle multe per parcheggi irregolari, una misura applicata di frequente dagli stessi agenti che ora si trovano al centro della polemica.

Secondo il cittadino che ha denunciato il fatto, l’accaduto solleva interrogativi sulla coerenza e l’integrità del corpo di polizia locale, incaricato di vigilare sul rispetto delle regole e di garantire che tutti, senza eccezioni, rispettino le norme.