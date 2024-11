AVELLA. Gatto rimasto incastrato nell’ infisso, ecco l’epilogo

Momenti di apprensione ieri nel quartiere Cortabucci, dove un gatto domestico è stato protagonista di una disavventura che ha tenuto i residenti col fiato sospeso. Il felino, evidentemente curioso di uscire dall’abitazione dei suoi proprietari, ha tentato di passare attraverso un infisso esterno, ma il tentativo di avventura è finito male: il gatto è rimasto incastrato nelle sbarre dell’inferriata che protegge l’abitazione.

Allarmati, i padroni hanno subito contattato i vigili del fuoco, i quali sono giunti sul posto per liberare l’animale. L’intervento è stato delicato e ha richiesto la massima attenzione per non spaventare ulteriormente il gatto e per evitare di fargli del male. Dopo un po’ di lavoro, i pompieri sono riusciti a liberarlo, restituendolo sano e salvo alla sua famiglia, che ha tirato un respiro di sollievo, insieme a tutto il vicinato accorso per assistere alla scena.

Per il gatto, tutto si è concluso per il meglio e il quartiere ha potuto festeggiare il lieto fine della piccola avventura, grato ai vigili del fuoco per la loro prontezza e professionalità.