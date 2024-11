Paesi Vesuviani – Successo per il “II Raduno di Auto e Moto d’Epoca”

A poche settimane dal secondo raduno di “Auto e moto d’epoca” molti non smettono di raccontare quanto sia stata meravigliosa quella giornata, in cui centinaia di auto e moto d’epoca sono state esposte per gli appassionati.

L’ evento organizzato dal rione “Giuliani” di San Gennaro Vesuviano è stato presentato dall’eccellente showgirl Carmen Ciniglio.

Il raduno si è svolto in piazza Margherita, una delle più grandi piazze dei paesi vesuviani, dove sono stati esposti quasi 500 modelli tra auto e moto. È. stato un vero tuffo nel passato per ricordare le vetture di una volta che ancora oggi vivono grazie alla passione dei loro proprietari.

Il plauso più grande va all’Associazione con presidente Carmine Giuliano che ha annunciato che nei prossimi mesi ci saranno tantissimi altri eventi, momenti di aggregazione sociale e di divertimento.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato, ai soci, alle associazioni, agli sponsor e all’ Amministrazione Comunale. (L.C.)