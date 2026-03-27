Camposano, Barbato contro gli attacchi social: “Basta offese a donne e istituzioni”.

Clima politico sempre più teso a Camposano, dove il sindaco Francesco Barbato è intervenuto con un duro messaggio pubblicato sui social, denunciando attacchi ritenuti offensivi e diffamatori nei confronti delle istituzioni e, in particolare, della comandante della polizia locale Francesca Pianese.

Nel suo intervento, Barbato ha parlato apertamente di un episodio “sessista, cattivo e vergognoso”, definendolo la “goccia che ha fatto traboccare il vaso” dopo una serie di attacchi e polemiche che, secondo quanto dichiarato, si sarebbero susseguiti negli ultimi tempi.

Il primo cittadino ha sottolineato come finora l’amministrazione abbia scelto di non rispondere alle provocazioni, preferendo concentrarsi sull’attività di governo della città. Tuttavia, il recente episodio avrebbe segnato un punto di svolta.

“D’ora in poi nulla resterà impunito”, è il messaggio lanciato, con un chiaro riferimento alla volontà di contrastare con maggiore fermezza eventuali comportamenti ritenuti lesivi dell’immagine delle istituzioni e delle persone.

Barbato ha inoltre richiamato l’attenzione sul tema della violenza verbale e della cosiddetta “gogna social”, evidenziando come attacchi diffamatori e offensivi, soprattutto se rivolti a donne o rappresentanti istituzionali, rappresentino un problema sempre più diffuso.

Parole forti, che testimoniano un clima politico acceso e che aprono a possibili sviluppi anche sul piano legale, in un contesto in cui il dibattito pubblico si intreccia sempre più con le dinamiche dei social network.