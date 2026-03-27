MUGNANO DEL CARDINALE. A Bologna, Anna Maria Bianco si laurea in Ingegneria Chimica: un traguardo di impegno e passione

Oggi, 27 marzo 2026, presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, Anna Maria Bianco ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della sua vita, conseguendo brillantemente la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e di Processo.
Un risultato che rappresenta la conclusione di un percorso fatto di sacrifici, determinazione e perseveranza, trasformatisi oggi in una gioia immensa e in un orgoglio che riempie il cuore.
I genitori, la nonna, le zie e i cugini condividono con grande emozione questo momento speciale, esprimendo tutta la loro fierezza per il traguardo raggiunto.
La giornata di oggi segna non solo un punto di arrivo, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di opportunità, sfide e soddisfazioni. Per la neo dottoressa si apre ora un futuro tutto da costruire, fatto di ambizioni e sogni pronti a diventare realtà.
Un successo importante che premia il talento e l’impegno, e che rappresenta il primo passo verso un avvenire luminoso.