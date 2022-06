Campionato Italiano Slalom: primo posto per il giovane irpino Fred Ragno nella gara di Campobasso

Vittoria esaltante per Fred Ragno, giovane pilota della provincia di Avellino, in forze alla scuderia irpina doc, Power Car Competion, che ha conquistato il gradino più alto del podio, nella 29^ edizione della gara Slalom Città di Campobasso, terza tappa del Campionato Italiano Aci, per la classe “N2000”, ed un prezioso 4° posto di gruppo “N”, a bordo della Clio Williams allestita da Laudati Corse .

“Per me è stata una grande emozione. Ma soprattutto un’esperienza in cui ho avuto la possibilità di confrontarmi con piloti di un certo livello, anche di altre categorie.

Gli sforzi e l’impegno profusi finora, insieme all’intero team, hanno portato ad un risultato che stavo sognando da tanto tempo. Gustato il sapore della vittoria,però, è necessario subito guardare in avanti, preparandosi con attenzione per la prossima sfida, il Maxi Slalom Salerno Croce di Cava, previsto per il 10 luglio”.

