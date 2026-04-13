Campania, lavoro e innovazione al centro del congresso Fismic-Confsal: focus su sviluppo e intelligenza artificiale

Si terrà il prossimo 14 aprile 2026, presso il Best Western Hotel Ferrari di San Vitaliano (NA), il congresso dedicato al tema “Campania: lavoro, sviluppo e futuro con intelligenza artificiale”, promosso da Fismic-Confsal e Filcom-Confsal.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, rappresentanti politici, sindacali e del mondo produttivo, con l’obiettivo di analizzare le prospettive del lavoro in Campania alla luce delle trasformazioni tecnologiche in atto.

Il congresso, articolato in più momenti, vedrà lo svolgimento del 3° Congresso provinciale e territoriale Fismic-Confsal e del 1° Congresso regionale Filcom-Fismic-Confsal, con inizio dei lavori fissato alle ore 11.00.

Al centro del dibattito il ruolo delle persone nel mondo del lavoro e le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale, sempre più determinante nei processi produttivi e nei modelli organizzativi.

Ampio spazio sarà dedicato a una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali e politici di primo piano, tra cui l’assessore regionale al Lavoro e Formazione Angelica Saggese, il vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti Mario Casillo, il consigliere regionale Vincenzo Alaia, oltre a personalità del mondo politico e istituzionale come Gianfranco Rotondi e Tommaso Barbato.

Previsti inoltre gli interventi di rappresentanti del mondo associativo e sindacale, tra cui Angelo Deana, presidente nazionale Confassociazioni, Sara Rinaudo, vice segretario generale Fismic Confsal, e Antonio Longobardi, segretario nazionale Fismic e Filcom-Confsal.

A moderare il confronto sarà il giornalista Rino Genovese del TG regionale Rai3.

Il congresso si propone come un’occasione strategica per riflettere sulle politiche del lavoro e sulle opportunità di sviluppo della Campania, con particolare attenzione all’impatto delle nuove tecnologie e alla necessità di costruire modelli sostenibili e inclusivi.

Un appuntamento che punta a mettere al centro le persone, il loro ruolo nei processi produttivi e le prospettive future in un contesto sempre più segnato dall’innovazione.