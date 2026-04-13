Nola, via del Riposo trasformata in discarica: la denuncia di Borrelli

NOLA – Cumuli di rifiuti lungo la carreggiata, scarti tessili, materassi, plastica e materiali ingombranti abbandonati tra le campagne. È questo lo scenario che si presenta oggi in via del Riposo, diventata negli anni un simbolo del degrado ambientale sul territorio.

Le immagini e i video diffusi nelle ultime ore mostrano una situazione critica, con interi tratti di strada invasi da rifiuti di ogni genere. Un fenomeno che, secondo quanto denunciato, andrebbe avanti da tempo, alimentato da sversamenti illeciti che continuano a ripetersi senza sosta.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato la segnalazione ricevuta, chiedendo interventi immediati. “Non è più accettabile vedere il territorio ridotto in queste condizioni – ha dichiarato –. Via del Riposo rappresenta uno schiaffo ai cittadini che rispettano le regole”.

Borrelli ha puntato il dito contro l’assenza di misure efficaci per contrastare il fenomeno, chiedendo una bonifica dell’area e l’installazione di sistemi di videosorveglianza per individuare i responsabili degli sversamenti.

Il problema, infatti, non riguarda solo il decoro urbano, ma solleva anche questioni legate alla salute pubblica e alla tutela ambientale. L’accumulo incontrollato di rifiuti, soprattutto in aree agricole, rischia di compromettere il suolo e l’ecosistema circostante.

“Non si può continuare a tollerare una situazione del genere – ha aggiunto il deputato –. Serve un’azione concreta e immediata per restituire dignità a questa zona e impedire che diventi una discarica a cielo aperto”.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema degli sversamenti illegali, una piaga che continua a colpire diversi territori e che richiede interventi strutturali e controlli costanti. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli.