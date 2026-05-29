“Sentieri d’Irpinia”, festa finale a Baiano: musica, colori e certificati per 156 studenti protagonisti del progetto educativo

Una festa di musica e colori, una Holi Color Festa, per salutare la chiusura del progetto “Sentieri d’Irpinia – Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore” capofila Exarco scs Onlus, Partner: Nuova Dimensione APS, Info Irpinia APS, Euroformazione s.r.l., I.C.S. “Giovanni XXIII – G. Parini” e il Parco Regionale del Partenio. La manifestazione presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo statale “Giovanni XIII – G.Parini” di Baiano: la scuola che ha partecipato al progetto insieme all’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Avella, plesso dell’I.S.I.S. “De Sanctis-D’Agostino-Amatucci”.

Complessivamente 156 alunni che hanno ritirato la certificazione ufficiale delle competenze acquisite.

Restare in Irpinia attraverso la cultura: è stato il filo conduttore del progetto che, basato sui “cammini” fatti per conoscere il proprio territorio, è stato immaginato proprio come un percorso: innanzitutto la formazione delle risorse umane da parte dei docenti della scuola, per approcciare al meglio con i Beneficiari in questa particolare fascia d’età e anche con chi eventualmente avesse dei B.E.S; 12 tappe di fitwalking e slow walk emozionale nel Mandamento baianese e nel Vallo di Lauro per conoscere i luoghi delle proprie radici e sviluppare ownwrship territoriale; Workshop di Formazione per i Beneficiari per approfondire quanto hanno appreso durante le uscite e per imparare come valorizzarlo con tecniche di comunicazione e marketing ma anche con competenze digitali: quindi sia approfondimenti umanistici che STEM. All’interno di quest’attività è stato inserito un apposito seminario dedicato al Parco del Partenio e lezioni con una psicologa; Living Lab: laboratori con approfondimenti sull’editing e la post-produzione del materiale foto e video raccolto durante i fitwalking e utile a costruire catalogo multimediale di promozione del territorio; Workshop di Costruzione del Catalogo Multimediale proiettato nel corso della mattinata: spiegazione tecnica su come si costruisce un catalogo multimediale e scelta del materiale foto e video, prodotto dal videomaker di progetto, dagli staff dei partner di progetto, dagli stesso Beneficiari con i tablet forniti dal progetto o con i loro cellulari (per un utilizzo funzionale ed educativo della tecnologia); Organizzazione di piccoli eventi di promozione del catalogo

Innovativo il progetto che ha previsto per un gruppo di ragazzi del Mandamento un esperimento di Neuromarketing che potrebbe portare a nuovi importanti sviluppi nel turismo culturale e in particolare nelle Aree Interne. I giovani studenti, accompagnati dagli operatori del progetto, in visita al museo di Arte Sacra del Comune di Quindici, ospitato nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, hanno partecipato con curiosità ed attenzione all’esperimento di Neuromarketing attraverso la nuova tecnologia dell’eye tracking: durante la visita guidata è stato chiesto loro di indossare Occhiali Pupil Invisible (dotati di infrarossi e telecamera per tracciare la direzione dello sguardo) poi sono stati lasciati liberi di muoversi tra sale e vetrine secondo i propri interessi, senza istruzioni su cosa guardare o per quanto tempo.