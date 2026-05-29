Visita istituzionale del Prefetto Maddalena De Luca al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino: confronto con il personale e le organizzazioni sindacali

Visita istituzionale del Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Maddalena De Luca, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino

Nella giornata del 29 maggio 2026 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha accolto la visita istituzionale del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Prefetto Maddalena De Luca.

Alla visita ha preso parte anche il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, Ing. Michele Mazzaro, la cui presenza ha rappresentato un ulteriore segnale di vicinanza dell’Amministrazione al personale del Comando irpino.

L’incontro ha costituito un importante momento di confronto e condivisione con il personale operativo e amministrativo del Comando, nonché occasione per ribadire l’attenzione dell’Amministrazione centrale verso le attività quotidianamente svolte dai Vigili del Fuoco sul territorio provinciale.

Ad accogliere il Prefetto De Luca, all’arrivo presso la sede del Comando, un picchetto di rappresentanza composto da personale dei Vigili del Fuoco, predisposto per conferire il dovuto rilievo istituzionale all’evento.

Successivamente, presso l’Aula Magna del Comando, si è svolto il saluto istituzionale rivolto a tutto il personale presente, durante il quale il Prefetto Maddalena De Luca ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere quotidianamente dimostrati dai Vigili del Fuoco della provincia di Avellino.

Nel corso della visita si è inoltre tenuto un incontro con le Organizzazioni Sindacali, quale momento di ascolto e confronto sulle principali carenze e tematiche riguardanti il Comando di Avellino nonché la carenza del personale.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale che ha visto la partecipazione del personale in servizio e libero dal servizio intervenuto all’evento.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di partecipazione e vicinanza istituzionale, confermando il forte legame tra il personale del Comando di Avellino e l’Amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.