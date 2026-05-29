Mugnano del Cardinale, tanti auguri di buon compleanno a Carmine Masucci

Giornata speciale a Mugnano del Cardinale per Carmine Masucci, conosciuto da tutti come “Garganiello”, che festeggia oggi il suo compleanno circondato dall’affetto e dalla stima di quanti gli vogliono bene.

A rivolgergli i più sentiti auguri sono don Giuseppe Autorino e il Consiglio Pastorale di promozione per la spiritualità Filomeniana, che hanno voluto esprimere un messaggio di vicinanza e affetto in occasione di questo importante giorno.

Un pensiero carico di riconoscenza per una persona da sempre legata ai valori della comunità, della fede e della condivisione, punto di riferimento apprezzato nella realtà locale.

Agli auguri si unisce anche l’intera redazione di BiNews, che formula a Carmine i migliori auspici per un compleanno sereno, ricco di gioia e soddisfazioni.

L’augurio comune è che questo nuovo anno di vita possa essere accompagnato da salute, pace e dalla vicinanza delle persone care.

Buon compleanno Carmine