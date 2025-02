Campania, in arrivo un’ondata di freddo: temperature in picchiata e rischio neve

La Campania si prepara ad affrontare una decisa ondata di freddo che porterà un brusco calo delle temperature e condizioni meteo instabili. Secondo le ultime previsioni, a partire dalla seconda metà della settimana, l’Italia sarà investita da un’irruzione di aria gelida di origine artica proveniente dalla Russia, con effetti significativi anche sulla nostra regione.

Temperature in forte calo e rischio gelate

L’arrivo di venti freddi da nord-est farà precipitare le temperature, soprattutto nelle ore notturne. Nelle zone interne, come il Sannio, l’Irpinia e l’Alto Casertano, si potranno registrare minime vicine allo zero, con il rischio di gelate. Anche nelle città costiere, come Napoli e Salerno, il termometro scenderà sensibilmente, rendendo le giornate più fredde rispetto alla media stagionale.

Possibili nevicate a bassa quota

La perturbazione porterà anche instabilità, con piogge sparse e possibili nevicate. Sull’Appennino campano si prevedono nevicate fino a quote collinari, specialmente tra l’Irpinia e il Matese, con accumuli più consistenti oltre i 1000 metri. Episodi di neve mista a pioggia non sono esclusi nelle zone più alte del Cilento e del Vallo di Diano.

Venti forti e mareggiate

Un altro elemento da tenere in considerazione saranno i venti tesi di tramontana e grecale, che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo. Lungo la costa, in particolare tra il Golfo di Napoli e il Cilento, sono previste raffiche intense che potrebbero causare mareggiate e difficoltà nei collegamenti marittimi con le isole.

Weekend ancora instabile

Le condizioni meteo rimarranno instabili almeno fino a sabato 17 febbraio, con possibili nuove precipitazioni e temperature ancora sotto la media del periodo. Solo a partire da domenica si potrebbe assistere a un graduale miglioramento, anche se il clima resterà freddo.

Consigli per affrontare il freddo

Prestare attenzione alle gelate, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Proteggersi dal vento con abbigliamento adeguato.

Controllare gli aggiornamenti meteo per eventuali disagi nei trasporti, in particolare per chi viaggia verso le zone interne.

La Campania, dunque, si prepara a un assaggio d’inverno più rigido del solito: un’occasione per ammirare paesaggi imbiancati, ma anche per adottare le dovute precauzioni contro il freddo intenso.