“Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi” Dal 13 al 14 maggio, nell’arena del Vulcano Buono, gli studenti sceglieranno i vincitori Inaugurazione il 13 maggio 2026 alle ore 17.00

Il 13 e 14 maggio, l’Arena del Vulcano Buono a Nola ospiterà l’edizione 2026 di “Campania Felix. Festival della Letteratura per ragazzi”. L’evento, promosso dalla Fondazione Premio Cimitile e dall’associazione Obiettivo Terzo Millennio, coinvolgerà gli studenti di 21 scuole del territorio in una due giorni densa di cultura e creatività.

La scelta di Vulcano Buono come cornice per questa edizione del Festival evidenzia la profonda evoluzione del complesso in un autentico hub culturale e sociale. Ospitando l’evento nella sua Arena, Vulcano Buono conferma il proprio legame con il territorio e con le nuove generazioni, promuovendo la cultura come strumento di aggregazione e crescita. Non più soltanto spazio dedicato allo shopping, ma luogo d’incontro e di condivisione, dove libri e creatività diventano protagonisti. In questo contesto, Vulcano Buono si affianca alle istituzioni e alle scuole per sostenere il percorso formativo dei giovani e valorizzare le eccellenze locali.

Il Festival, eccellenza unica nel panorama regionale, inaugurerà il 13 maggio alle ore 17:00 con la consegna delle borse di studio “Lettura e scrittura creativa: la fiaba e il racconto più bello”, dedicate alla memoria del Dott. Felice Dichiarante. Il concorso, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, nasce per stimolare nei giovani la passione per la narrazione e il piacere della lettura.

Il programma prevede un susseguirsi di incontri con autori, atelier creativi e master class, in un intreccio tra scuola, musica e spettacolo. Protagonisti assoluti saranno i ragazzi: in veste di giurati, valuteranno le opere in gara per assegnare, nella serata finale di giovedì 14 maggio, il Premio “Campania Felix 2026”. L’opera inedita vincitrice sarà pubblicata su scala nazionale all’interno del circuito scolastico dalla Casa Editrice Medusa.

Il Festival si pone come obiettivo la promozione e lo sviluppo del piacere della lettura, con l’intento di avvicinare i giovani studenti e la gente comune al libro e alla letteratura. Ma anche la promozione culturale, la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio, in quanto il libro costituisce la base per ogni arricchimento sociale e culturale, senza il quale, difficilmente si raggiungono risultati sul piano sociale, quindi, sempre libro e cultura devono camminare di pari passo.

All’inaugurazione del 13 Maggio alle ore 17,00 nell’arena di Vulcano Buono, interverranno: Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Felicia Mercogliano, Retail & Marketing Executive Vulcano Buono; Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Anna Mercogliano, Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Cimitile; Bianca Antonietta Ferrara, Dirigente Scolastico I. C. “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile; On. Bruna Fiola, Presidente della Commissione Istruzione e Cultura della Regione Campania.

La giornata del 14 maggio vedrà la partecipazione di Giovanni Galano (Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Campania). La conduzione delle serate è affidata ad Autilia Napolitano e Domenico Della Pietra.

L’evento gode dei prestigiosi patrocini di: Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale), Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile e Curia Vescovile della Diocesi di Nola.