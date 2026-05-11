La Pro Loco Terzigno inaugura la nuova sede e la mostra permanente “Il Respiro del Gigante”

Venerdì 15 Maggio 2026, alle ore 18:30, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede della Pro Loco Terzigno APS, in Corso Alessandro Volta n. 79 a Terzigno, al cui interno trova spazio la mostra multimediale permanente “Il Respiro del Gigante”, dedicata alle grandi eruzioni del Vesuvio del XX secolo e alla vicenda del Pompeii Airfield, il campo d’aviazione militare statunitense realizzato a Terzigno durante la Seconda Guerra Mondiale e completamente distrutto dall’ultima eruzione del vulcano.

L’iniziativa rappresenta uno dei più importanti progetti culturali e di valorizzazione territoriale realizzati negli ultimi anni nel comprensorio vesuviano, con un percorso espositivo che propone oltre 100 fotografie d’epoca relative alle eruzioni del 1906, 1929 e 1944 – molte delle quali inedite o raramente esposte al pubblico – insieme a documenti, ricostruzioni storiche, installazioni multimediali e materiali scientifici.

La mostra gode dei patrocini morali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, del Comune di Terzigno e del Comune di Napoli, oltre alla collaborazione scientifica dell’Osservatorio Vesuviano.

Fondamentale anche il supporto documentario del National Archives and Records Administration e del The National WWII Museum di New Orleans, insieme al sostegno istituzionale del Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli.

Ad arricchire ulteriormente l’esposizione saranno 10 totem multimediali, pensati per ampliare e approfondire le diverse sezioni tematiche della mostra, oltre a una sezione dedicata alle storiche gouaches dell’Osservatorio Vesuviano.

L’esposizione è stata curata da Francesco Servino, giornalista, storico e ricercatore di Terzigno, vicepresidente della Pro Loco Terzigno APS, dalla ricerca storica alla curatela scientifica e contenutistica, fino all’impostazione grafica e multimediale.

Il supporto scientifico dell’Osservatorio Vesuviano è stato garantito dal Prof. Sandro De Vita e dal Prof. Mauro Di Vito. Prezioso anche il contributo documentario e storiografico offerto dai volumi del Prof. Giovanni P. Ricciardi e dello storico Angelo Pesce, oltre agli approfondimenti di studiosi locali come il Prof. Eduardo Ambrosio.

L’inaugurazione del 15 Maggio comprenderà anche il taglio del nastro della nuova sede della Pro Loco Terzigno APS e della sezione territoriale di Coldiretti ospitata al suo interno: una collaborazione, fortemente favorita anche dal presidente della Pro Loco Terzigno APS, Francesco Ambrosio, esponente di Coldiretti, nata con l’obiettivo di creare fin da subito un presidio concreto a supporto dell’agricoltura locale e dell’imprenditoria agricola del territorio.

Sabato 16 Maggio 2026 e Domenica 17 Maggio 2026 si terranno inoltre due giornate di open day, pensate per consentire alla cittadinanza, ai visitatori e agli operatori del settore di conoscere la nuova sede, visitare gratuitamente la mostra e approfondire le attività e i progetti della Pro Loco.

A sostenere l’iniziativa sarà anche l’UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, alla quale la Pro Loco Terzigno APS è affiliata.

Prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, insieme a esponenti del mondo della cultura, del giornalismo, dell’associazionismo e della valorizzazione territoriale.

La mostra e la sede della Pro Loco, situate in Corso Alessandro Volta n. 79 a Terzigno, saranno accessibili gratuitamente dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30, oltre che su prenotazione nei giorni di Sabato e Domenica.

Si tratta di un vero e proprio “regalo” che la Pro Loco Terzigno APS – costituita soltanto nel 2025 ma già protagonista di una crescita straordinaria sul territorio – ha scelto di offrire alla comunità: un nuovo grande spazio dedicato alla cultura, alla memoria, all’accoglienza e alla valorizzazione del patrimonio vesuviano, nato con l’obiettivo di trasformare una pagina di storia locale in un patrimonio collettivo aperto a cittadini, studiosi, scuole e visitatori provenienti da tutto il mondo.