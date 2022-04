Basket, Serie B. La Del Fes travolge 118-47 Formia, Benedetto: “Formia sta onorando il campionato, per noi arrivano le partite importanti”.

di Redazione sportiva

La Del Fes travolge al DelMauro l’ultima in classifica Meta Formia per 118-47. È la quinta vittoria consecutiva per gli uomini di coach Benedetto che dice: “Oggi era una partita che si doveva giocare per forza. Complimenti a Formia, stanno onorando questo campionato nonostante le mille difficoltà. Noi dobbiamo contate i nostri infortunati, Venga e Hassan dovranno essere rivalutati martedì. Il primo dovrà essere suturato con dei punti all’arcata sopraccigliare, il secondo dovrà fare una risonanza al ginocchio”.

Mercoledì il recupero contro Monopoli: “Ora stanno arrivando le partite importanti, il gruppo si sta assottigliando sempre più. Mercoledì cercheremo di portare a casa una partita fondamentale”.

Contro Formia 22 punti per Marra, 23 per Carida’, 16 per Carenza, 15 per Basile, 13 per Venga, 6 per Cepic, 10 per D’Andrea, 9 per Agbogan, 2 per Favaro e Spagnuolo.

Parziali: Primo quarto 32-12, secondo quarto 60-29, terzo quarto 85-39, quarto quarto 118-47.

