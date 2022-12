Basket Serie B. IVPC Del Fes sconfitta dalla Luiss Roma, equilibrio spezzato nell’ultimo quarto

Luiss Roma-IVPC Del Fes 74-67 (12-18, 23-17, 16-15, 23-17).

di Redazione sportiva

La Del Fes cade contro la LUISS Roma, altra sconfitta dopo quella interna con Roseto. Per gli universitari 19 punti di Pasqualin, 15 di Jovocic e Legnini, 13 di Murri. In casa irpina 19 per Carenza, 15 per Carida’ e Petrucci, 12 per Vitale.

Comincia benissimo la squadra irpina, 3-15. Ci pensano Pasqualin, Jovocic e Murri per i laziali a ridurre le distanze, 12-18 il risultato del primo quarto. Carida’e Petrucci danno nuovo slancio alla Del Fes, 12-25. Pasqualin, Marra, Jovocic ed Eliantonio fanno registrare un botta e risposta che tiene avanti la IVPC di 8 punti (21-29), fino a che la Luiss innesta le marce alte per il 30-29 con una tripla di Pasqualin. Da lì un elastico porta le squadre sul 35-35 alla fine del primo tempo.

Il terzo quarto comincia con lo 0-5 Del Fes, la Luiss non ci sta ed è 40-40. Il parziale romano è di 9-0, lo interrompe Carida’ ai liberi (44-42). Si continua a giocare sul filo dell’equilibrio, dalla lunetta però Legnini fa il +5 Luiss. Nessuna fuga, al 30′ 51-50. Stesso copione subito dopo, Carenza, Vitale e Carida’ per il 55-56 irpino. Nessuno molla, la bomba di Legnini vale il 65-62. Allo stesso modo colpisce Vitale, fa seguito Petrucci ed è 67-67. La tripla di Murri è una mazzata per la IVPC. I liberi di Pasqualin condannano i ragazzi di Benedetto, sconfitti 74-67. I capitolini precedono la Del Fes in classifica di quattro punti, ferma a 10.