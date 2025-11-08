Basket Live. Avellino parte forte: 25–20 su Livorno dopo il primo quarto

Ottimo avvio dell’Unicusano Avellino Basket, che chiude il primo quarto avanti 25–20 contro la Libertas Livorno in una sfida subito vibrante e di alto livello. I biancoverdi mostrano energia, precisione al tiro e una buona circolazione di palla, mentre Livorno risponde con carattere ma fatica a contenere il ritmo dei padroni di casa.
L’avvio: difesa e intensità
Avellino parte con aggressività, trascinata da Caridà, subito incisivo dall’arco, e da Basile, dominante sotto le plance. L’intensità difensiva degli irpini costringe Livorno a tiri difficili e a qualche palla persa di troppo nei primi minuti.
Livorno però non resta a guardare: Fantoni e Casella danno solidità vicino al ferro, mentre Mastellari tiene viva la squadra con due canestri pesanti che limitano il distacco.
Avellino chiude il primo quarto con ottime percentuali da due e 50% ai liberi, mentre Livorno paga un po’ di imprecisione nel tiro pesante ma resta in scia grazie ai rimbalzi offensivi di Agnello e al contributo della panchina.
Il 25–20 con cui si chiude il periodo fotografa bene l’andamento del match: Avellino più fluida e precisa, Livorno tenace e pronta a rispondere colpo su colpo.
La partita resta apertissima: Livorno ha dimostrato di poter alzare l’intensità difensiva, mentre Avellino dovrà mantenere ritmo e concentrazione per non permettere agli ospiti di rientrare.
Il secondo quarto si preannuncia quindi combattuto, con due squadre determinate a imporre il proprio gioco in un duello di alta qualità tecnica.