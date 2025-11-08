Avellino ospita Livorno: sfida di alta classifica al PalaDelMauro

Avellino, 8 novembre 2025 – Tutto pronto per la decima giornata del campionato di Serie B Nazionale, che vedrà l’Unicusano Avellino Basket affrontare la Bi.Emme Service Libertas Livorno in un match che promette spettacolo ed equilibrio.

Le due squadre arrivano all’incontro con ambizioni importanti: Avellino punta a confermarsi tra le prime del girone, mentre Livorno cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante ma ricco di spunti positivi.

Unicusano Avellino Basket

Coach Maurizio Buscaglia potrà contare su un roster profondo e dinamico, guidato da Andrea Zerini ed Alessandro Grande, con la spinta offensiva degli americani Jaren Lewis e Mike Fuatakman. Attenzione anche ai giovani Mussini e Chandler, pronti a dare ritmo e punti dalla panchina.

Bi.Emme Service Libertas Livorno

Sul fronte opposto, coach Andrea Diana affida la regia a Ariel Filloy, veterano di grande esperienza, affiancato dal tiratore Avery Woodson e dall’energia sotto canestro di Matthew Tiby e Tommaso Fantoni. Interessante anche la crescita dei giovani Filoni e Possamai, che stanno trovando sempre più spazio nelle rotazioni.

Direzione di gara

Il match sarà arbitrato da Enrico Bartoli di Trieste, Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzo e Filippo Giovagnini di Torino.

Cosa aspettarsi

Partita che si preannuncia intensa, con Avellino favorita per il fattore campo ma Livorno pronta a vendere cara la pelle. Gli occhi saranno puntati sulle difese e sulla gestione dei timeout nei momenti chiave.

Il pubblico del PalaDelMauro si prepara a spingere i biancoverdi verso un successo che potrebbe consolidare la loro posizione nei piani alti della classifica.