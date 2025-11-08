Forino (Av): L’Ingegnere Tuccia rende protagonista la cittadina dei Sette Colli per le Elezioni Regionali aprendo il Comitato Elettorale a sostegno della sua candidatura nel progetto Alleanza Verdi Sinistra

Anche Forino in questa campagna elettorale per la corsa alle Regionali avrà un ruolo da protagonista ed un suo candidato, che sarà l’ Ingegnere Luigi Tuccia impiantato nel comune irpino da alcuni anni grazie al ruolo di dirigente dell’ ufficio tecnico comunale. Una candidatura che và oltre il fatto personale in quanto Tuccia a Forino ha voluto aprire in Piazza Municipio il suo Comitato Elettorale . Evento che si è tenuto oggi sabato 8 novembre, in Piazza Municipio alla presenzal’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, il quale ha portato il proprio contributo e sostegno al progetto politico di Alleanza Verdi Sinistra.E’ stata inoltre presente la candidata Martina Di Nenna, impegnata al fianco di Tuccia nella promozione di una Campania più verde, giusta e solidale.

L’apertura del comitato ha segnato l’inizio ufficiale della campagna elettorale.

A margine di tutto questo le belle parole di Tuccia riservate a Forino ed ai tanti piccoli comuni irpini : ”

Forino rappresenta l’Irpinia dei piccoli comuni che non si arrendono, che vogliono tornare protagonisti e contribuire alla costruzione di una Campania più giusta, sostenibile e solidale.”

Questa sera ho inaugurato il comitato elettorale di Forino, ed è stata una grande emozione. Ringrazio le tantissime persone che sono intervenute e in primis l’on. Francesco Emilio Borrelli e Martina Di Nenna! Lotteremo per una Campania più verde, più equa e più vicina ai cittadini.È tempo di invertire la rotta.” Daniele Biondi