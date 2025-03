Avellino:Partito Socialista provinciale, Convocata per Sabato 13 Marzo l’ Assemblea Congressuale della Provincia di Avellino

In previsione del CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO del PSI che si svolgerà a Napoli il 21-23 Marzo 2025 il Coordinatore Provinciale Sabino Carpentieri ha indetto la CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONGRESSUALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.

Gli iscritti al Psi per l’anno 2024 della Provincia di Avellino sono infatti convocati per giovedi 13 Marzo 2025, alle ore 17:30, presso il circolo della Stampa Av

seguente odg:

– elezione delegati al congresso nazionale;

– ⁠elezione delegati al congresso regionale;

– ⁠indicazione componenti Consiglio nazionale.

Come afferma lo stesso Coordinatore Provinciale PSl Sabino Carpenteri , ” In attesa del Congresso Nazionale che si svolgerà a Napoli all’ Hotel Ramada il PSI provinciale rimarca il pieno appoggio al Segretario Nazionale Dott. Enzo Maraio il quale merita tantissimo per il suo impegno e dedizione nel partito e nel centro sinistra . Il nostro obiettivo sara’ quello di riuscire a portare nell’ Assise della Regione Campania un consigliere regionale di Avellino .” Daniele Biondi