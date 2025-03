AVELLINO – TRAPANI. Ecco le probabili formazioni in campo questa sera

Questa sera, mercoledì 12 marzo, alle ore 20:30, lo stadio Partenio-Lombardi sarà il teatro della sfida tra Avellino e Trapani, valida per la 31ª giornata del Girone C di Serie C. Due squadre con obiettivi opposti ma entrambe alla ricerca di punti fondamentali in questa fase decisiva della stagione.

I padroni di casa, in piena lotta per la promozione, vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la loro posizione nei primi posti della classifica. La squadra guidata da Raffaele Biancolino si schiererà con il 4-3-1-2: in porta ci sarà Iannarilli, protetto dalla linea difensiva composta da Cagnano, Enrici, Rigione e Cancellotti. A centrocampo, il trio formato da Sounas, Palmiero e Rocca dovrà garantire equilibrio tra qualità e copertura. In avanti, D’Ausilio agirà da trequartista alle spalle della coppia offensiva Lescano-Patierno.

Dall’altra parte, il Trapani arriva ad Avellino con la necessità di muovere la classifica per allontanarsi dalla zona playout. La squadra di Vincenzo Torrente è del preparatore atletico irpino Alessandro Pastore adotterà un modulo offensivo 4-3-3, con Ukaj tra i pali e una linea difensiva composta da Ciuferri, Anatriello, Celiento e Piovanello. A centrocampo, Verna e Silvestri saranno i punti di riferimento, mentre in attacco il tridente sarà formato da Ciotti, Toscano e Benedetti, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la retroguardia irpina.

Le probabili formazioni

Avellino (4-3-1-2)

Iannarilli; Cagnano, Enrici, Rigione, Cancellotti; Sounas, Palmiero, Rocca; D’Ausilio; Lescano, Patierno.

Allenatore: Raffaele Biancolino

Trapani (4-3-3)

Ukaj; Ciuferri, Anatriello, Celiento, Piovanello; Segberg, Verna, Silvestri; Ciotti, Toscano, Benedetti.

Allenatore: Vincenzo Torrente

Il Girone C della Serie C ha recentemente subito importanti modifiche a seguito dell’esclusione di Taranto e Turris dal campionato. Questo ha portato all’annullamento dei risultati ottenuti contro queste due squadre, influenzando sensibilmente la classifica.

Attualmente, l’Audace Cerignola guida il girone con 60 punti, seguito dall’Avellino con 59 e dal Crotone con 57. Subito dietro troviamo il Benevento a quota 54 e il Monopoli con 52. Nella lotta per i playoff si trovano il Foggia (50), la Casertana (48) e l’AZ Picerno (47). A metà classifica stazionano Cavese (45), Giugliano (43), Latina (41) e Catania (39). Il Messina è poco sopra la zona playout con 36 punti, mentre Potenza (34), Trapani (32), Team Altamura (29), Sorrento (27) e Juventus Next Gen (25) lottano per evitare la retrocessione.

Con il campionato che entra nella sua fase decisiva, la sfida tra Avellino e Trapani potrebbe risultare determinante per le sorti di entrambe le formazioni. I biancoverdi vogliono restare in scia per la promozione diretta, mentre i siciliani cercano punti fondamentali per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Ora la parola passa al campo, dove a fare la differenza saranno determinazione, intensità e voglia di conquistare un risultato importante.