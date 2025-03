La storia del Napoli raccontata attraverso le imprese statistiche più importanti

Il Napoli Calcio è la sesta squadra più forte della storia della Serie A, con oltre 4000 punti guadagnati nei 79 campionati disputati dal 1929 fino a oggi.

Sono tantissime le ragioni statistiche che spiegano come nel palinsesto delle scommesse calcio i Partenopei rientrino sempre nei favoriti alla lotta scudetto o al podio, non solo il club ha realizzato imprese importanti nella sua storia, ma ha visto anche indossare la divisa azzurra dai migliori calciatori al mondo.

Quante volte il Napoli ha chiuso la Serie A sul podio?

Prima domanda particolarmente insidiosa, perché bisogna tornare indietro nel tempo di quasi un secolo per scoprire qual è stato il primo podio del Napoli: terzo posto nella stagione 1932/1933 a pari merito con il Bologna.

Fino alla stagione 2021/2022, il Napoli Calcio ha totalizzato 11 terze posizioni, mentre dal 1967 al 2019 ben 8 secondi posti. Aggiungendo i tre scudetti del 1987, 1990 e 2023 abbiamo un totale di 22 podi per gli Azzurri in Serie A.

Statistiche del Napoli nelle competizioni UEFA

Nella stagione 1988/1989 il grande Napoli di Maradona riesce a portare a casa la Coppa UEFA (attuale Europa League) e questo resta fino a oggi l’unico trofeo internazionale vinto dai Partenopei.

In totale, dalla stagione 1987/1988 fino al 2023/2024, il Napoli ha disputato 11 volte la Champions League raggiungendo come massimo punto del tabellone i quarti di finale nella stagione 2022/2023.

Dal 1971/1972 fino al campionato 2021/2022, gli Azzurri hanno partecipato 22 volte all’ex Coppa UEFA, attuale Europa League.

Qual è il record insolito del Napoli in Champions?

Nella stagione 2013/2014, il Napoli fissò un record insolito, perché venne eliminato ai gironi di Champions con 12 punti guadagnati. In quella stagione, il girone del Napoli era composto da Arsenal, Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia.

Questo è il record all time di Champions della squadra che è stata eliminata dai gironi nell’ex format della competizione, con più punti accumulati.

Il record del Napoli in Coppa Italia

I Partenopei nella stagione 1961/1962 vinsero la loro prima Coppa Italia e fissarono un record ancora oggi imbattuto: per la prima volta nella storia una squadra di Serie B vinse il trofeo.

In totale gli Azzurri hanno disputato 10 finali su 73 edizioni a cui hanno partecipato, le vittorie sono 6 e le sconfitte 4.

Monzeglio e Garbutt: gli allenatori con più panchine nella storia del Napoli

La curiosità statistica più divertente sta nell’intreccio dei record di questi due allenatori, perché in campionato Monzeglio domina con 236 panchine e Garbutt segue con 200 match in cui ha diretto il Napoli, ma in Serie A questo numero è il record assoluto, perché Monzeglio ha allenato per 194 match il Napoli nella massima categoria.

Oltre Maradona ci sono Hamsik e Mertens

Il record di presenze con indosso i colori Azzurri è di Marek Hamsik, che in 12 stagioni ha giocato 520 match, mentre il record di gol segnati è di Dries Mertens, con 148 reti in 9 stagioni al Napoli.

Questi due calciatori dominano parallelamente anche i record di gol e presenze in Serie A, Marek ha giocato 408 partite nella massima categoria e Mertens ha segnato 113 gol, superando Antonio Vojak a quota 102 reti.

Il terzo miglior bomber all time di Serie A con il Napoli è proprio Marek Hamsik, che ha chiuso la sua carriera in Azzurro segnando 100 gol. Al quarto posto di questo ranking dei bomber c’è Lorenzo Insigne con 96 gol, mentre Maradona chiude la top 5 con 81 reti in Serie A su 115 totali segnate nelle sue 7 stagioni in Azzurro.