AVELLINO. Monitoraggio ambientale: centralina mobile ARPAC attiva all’Autostazione

Il Comune di Avellino, attualmente guidato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, comunica che nei pressi dell’Autostazione di Avellino è stata installata una centralina mobile ARPAC per il monitoraggio delle polveri sottili PM10.

La decisione di procedere all’installazione nasce dalle ripetute segnalazioni di numerosi cittadini, che hanno chiesto con forza un controllo puntuale dell’area interessata da un significativo flusso di autobus, al fine di ottenere un quadro chiaro e trasparente sia sotto il profilo della qualità dell’aria sia per quanto riguarda il livello di rumorosità.

Grazie al prezioso contributo del Direttore Generale di ARPA Campania, dott. Stefano Sorvino, il Comune di Avellino è riuscito ad attivare l’intervento in tempi brevi, offrendo un segnale al comitato di cittadini che ha sollecitato la verifica ambientale.

La centralina mobile ARPAC resterà operativa per un periodo minimo di un mese, consentendo la raccolta di dati significativi e utili a una valutazione approfondita delle condizioni ambientali dell’area interessata.

L’installazione della centralina ARPAC all’Autostazione rientra in un più ampio programma di azioni che l’Amministrazione intende avviare nei prossimi mesi a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Un impegno particolarmente sentito, anche alla luce di alcuni sforamenti dei limiti di PM10 segnalati da ARPAC dall’inizio dell’anno ad oggi, che rendono necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare le attività di monitoraggio e prevenzione sul territorio cittadino.