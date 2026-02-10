Ariano Irpino, al via i lavori per il nuovo parcheggio a servizio dell’ospedale

Sono ufficialmente iniziati ad Ariano Irpino i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane–Bellizzi, un intervento destinato a migliorare in maniera significativa l’accessibilità alla struttura sanitaria e a rispondere alle esigenze di cittadini e utenti.

Il progetto prevede la trasformazione di un’area finora inutilizzata in uno spazio attrezzato con 58 posti auto e un collegamento diretto con l’ospedale attraverso una rampa di accesso dedicata, pensata per facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi registrati negli ultimi anni.

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha sottolineato l’importanza dell’intervento evidenziando come il nuovo parcheggio rappresenti «un passo concreto per garantire un accesso più agevole e tempestivo ai servizi sanitari, infrastrutture fondamentali per la comunità». L’amministrazione comunale considera l’opera parte di un più ampio programma di miglioramento delle infrastrutture urbane e dei servizi collegati al presidio ospedaliero.

L’area interessata dai lavori, utilizzata in passato come spazio di deposito e successivamente come punto di ritrovo informale, sarà quindi completamente riqualificata, offrendo una soluzione funzionale e ordinata alla crescente domanda di sosta nelle vicinanze dell’ospedale.

Il Comune ha inoltre assicurato che i cittadini saranno costantemente aggiornati sull’avanzamento del cantiere e sulle tempistiche di completamento dell’opera, considerata strategica per rendere più efficiente l’accesso a uno dei principali servizi pubblici del territorio.