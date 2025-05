Avellino, i volontari dell’Irpinia e Sannio a sostegno del popolo ucraino, donate due autoambulanze e medicinali.

Si è tenuta ieri 28 maggio, con inizio alle 0re 18,00, una riunione pubblica in piazza della Libertà di Avellino, promossa dalle associazioni aderenti al Centro Servizi del Volontariato interprovinciale Irpinia Sannio ETS, a sostegno del popolo ucraino.

Erano presenti :

Portavoce dell’ Associazione Ucraini Irpini.

Maria Cristina Aceto. Direttrice CSV Irpinia Sannio ETS.

Antonietta Raduazzo. Consigliera CSV Irpinia Sannio ETS.

Romeo Ninno Adamo. Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS.

Alberto Bilotta. Assessore al Comune di Avellino.

Michele Lombardi . Consigliere al Comune di Avellino.

L’evento, come dichiarato dalla Direttrice Aceto è un aiuto di solidarietà : “ il Centro Servizi Irpinia Sannio, ha risposto alla richiesta di aiuto della popolazione Ucraina, in collaborazione con l’ Associazione Ucraini Irpini. Tutte le associazioni del territorio interprovinciale di Avellino e Benevento, hanno risposto in modo positivo, ma anche costante, dal momento in cui è scoppiata la guerra. Perché, questa non è la prima raccolta, per cui è la testimonianza diretta di un territorio vicino a chi ha comunque delle esigenze , vivendo dei momenti molto difficili”.

Nadia dell’Associazione Ucraini Irpini, ha ringraziato tutti i presenti e il CSV Irpinia Sannio e ha anche detto: “ come mamme e come nonne, è peccato che muoiono bambini e questo è doloroso per tutti noi. Come mamme e come nonne, vedere che muoiono persone civili, soldati e volontari, questo non possiamo accettarlo, noi vogliamo la pace.Noi come popolo, siamo pacifici, lavorativi e vogliamo che questa guerra finisca, prima o poi. Certo lasciare la nostra patria, non possiamo solo guardare da lontano, per cui, aspettiamo che la pace arrivi “.

Alla manifestazione, abbiamo anche notato i rappresentanti delle Associazioni: Fenestrelle di Monteforte Irpino e dell’ UNAC di Montefalcione.

Le due autoambulanze, partiranno oggi 29 maggio, dirette in Ucraina, con a bordo medicinali di emergenza soprattutto; anticoagulanti, antibiotici e antinfiammatori. Una volta raggiunta l’Ucraina, il tutto sarà consegnato agli ospedali da Raffaele Amore ( Presidente del CSV Irpinia Sannio ).

Carmine Martino