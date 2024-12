AVELLINO. Confesercenti: contributi regionali autoimpiego fino a 25 mila euro

La Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, informa che è stato pubblicato il bando della Regione Campania per il sostegno all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, con l’obiettivo di dare risposte alle esigenze del territorio in termini di occupazione, crescita e valorizzazione delle competenze delle risorse umane, nonché supportare la progettazione e la realizzazione di attività imprenditoriali, sia individuali che in forma societaria, per migliorare l’accesso nel mondo del lavoro di disoccupati, in particolare giovani e donne, mediante l’erogazione di servizi reali e supporto finanziario. Sono ammessi alle agevolazioni anche le persone a rischio di perdita dell’occupazione.

Per ricevere l’aiuto previsto dalla misura, è necessario che alla data di presentazione della domanda, i richiedenti siano privi di supporto al reddito oppure che siano titolari di un rapporto di lavoro compatibile con lo stato di disoccupazione, inoltre non devono essere titolari di partita Iva.

Ciascun soggetto destinatario può essere assegnatario di un unico contributo finanziario nella misura massima di 25.000 euro.

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico può essere presentata a titolo individuale, nella forma di ditta individuale, lavoratore autonomo o libero professionista oppure partecipando in qualità di socio ad una singola compagine societaria, con non più di 4 soggetti con i requisiti. Le forme societarie ammesse sono: società a responsabilità limitata (anche a socio unico), srl semplificata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo e società cooperative.

La società dovrà essere essere costituita dopo l’ammissione al contributo ed entro 30 giorni dal provvedimento. Le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate solo con il contributo erogabile. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di attrezzature e altri beni materiali e immateriali ad utilità pluriennale, che siano inerenti all’attività oggetto del progetto approvato. Sono esclusi l’acquisto di terreni o la costruzione, ristrutturazione e acquisizione di immobili.

Per ulteriori informazioni e una prevalutazione gratuita della pratica è possibile rivolgersi allo sportello della Confesercenti, in viale Italia n° 53, ad Avellino, previo appuntamento, telefonando al numero 0825 679256 o scrivendo a info@confesercentiavellino.it.