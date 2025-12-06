Avellino – Concerto di Natale della Banda musicale della Polizia di Stato ed attività dimostrative delle Specialità della Polizia di Stato.

Nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Avellino, in data 7 dicembre p.v., alle ore 18,30, presso il Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino, si terrà il Concerto della Banda musicale della Polizia di Stato diretta dal Maestro Maurizio Billi, alla presenza del Ministro dell’Interno Prefetto Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.
Nello stesso giorno, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, nei pressi della Villa Comunale, si svolgeranno una serie di attività dimostrative, con l’impiego di personale delle Specialità della Polizia di Stato e la presenza di unità cinofile ed ippomontate, nonché le attività del Gruppo Sportivo Fiamme Oro del Centro Sportivo “A. Manganelli” di Avellino. Nell’ambito dell’iniziativa, verrà allestita anche un’area dedicata ai mezzi in dotazione alla Polizia di Stato, con l’esposizione anche di una vettura storica.
Tali attività, che troveranno ideale completamento nel concerto serale della Banda musicale della Polizia di Stato, contribuiscono a valorizzare le peculiarità operative della Polizia di Stato e a veicolare il messaggio di Polizia tra la gente, offrendo uno spunto di riflessione sull’evoluzione dell’attività della Polizia di Stato dal passato ai giorni nostri.
Anche attraverso la musica si contribuisce ad avvicinare i cittadini alla Polizia di Stato e a trasmettere i valori più profondi della cultura della legalità.