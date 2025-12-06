Montoro, torna “La Scuderia del Natale”: una giornata speciale dedicata ai ragazzi con disabilità

L’Amministrazione Comunale di Montoro, in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali A5, promuove anche per il 2025 un appuntamento speciale dedicato ai giovani concittadini con disabilità: La Scuderia del Natale. L’iniziativa, pensata per offrire un momento di serenità e inclusione alle famiglie, si terrà venerdì 19 dicembre presso il Taurus Ranch, in via Camminata 15.

L’evento permetterà ai partecipanti di vivere un pomeriggio immerso nell’atmosfera natalizia, con attività dedicate e un’accoglienza pensata per favorire socialità e condivisione. La presenza di Babbo Natale e la cornice del ranch contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più suggestiva.

La giornata è riservata ai ragazzi con disabilità residenti nel Comune di Montoro. Le iscrizioni sono aperte presso gli Uffici Comunali, negli orari di apertura al pubblico, fino al 15 dicembre 2025.

L’Amministrazione invita le famiglie a prendere parte a questa iniziativa, sottolineando l’importanza di creare spazi e momenti pensati per valorizzare ogni giovane attraverso il gioco, l’incontro e la magia delle festività.