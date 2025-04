“Avellino accelera verso il sogno: ripresa al Partenio-Lombardi e da oggi prevendita per la sfida con il Monopoli”

L’Avellino ha ripreso la sua corsa in modo deciso, regalando una vittoria di spessore contro il Catania, dove ha strappato tre punti dal cuore pulsante di un campo temuto, ma conquistato con cuore e determinazione. Grazie a questo successo, i lupi sono tornati al vertice della classifica, rispondendo con forza all’Audace Cerignola e dimostrando di non temere le difficoltà. La vetta ora è di nuovo sotto controllo, ma il cammino è ancora lungo, e la promozione si gioca su ogni dettaglio.

Ieri pomeriggio, la squadra si è ritrovata al Partenio-Lombardi per una ripresa dell’allenamento che sa di preparazione al gran finale. Oggi, i biancoverdi tornano nuovamente in campo per continuare la preparazione in vista della sfida cruciale contro il Monopoli. Mister Biancolino ha le idee chiare: domenica 13 aprile alle 19:30, contro il Monopoli, sarà una delle sfide più delicate della stagione. La tensione è palpabile, il gruppo è concentrato, ma la corsa alla promozione è lì, dietro l’angolo.

Ma in casa Avellino, non tutto è rose e fiori. La diffida di Cosimo Patierno, che ha ricevuto l’ammonizione a Catania, lo ha costretto alla squalifica, rappresentando una grave perdita per l’attacco biancoverde. Un’assenza che costringerà Biancolino a rivedere le sue scelte, senza però perdere di vista l’obiettivo finale: il salto in B. Non solo Patierno, ma anche altri due titolari sono sotto osservazione. D’Ausilio è uscito acciaccato dall’ultima gara a causa di una botta al collo del piede, mentre Rocca è ancora monitorato per una lesione muscolare al flessore della gamba destra, che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. La corsa contro il tempo è iniziata, ma il gruppo è motivato e pronto a fronteggiare ogni avversità.

Il calendario ora si fa incandescente: sabato 13 aprile contro il Monopoli, poi il 19 aprile in trasferta a Sorrento, concludendo il 26 aprile in casa contro l’Altamura. Sono tre appuntamenti che decideranno la stagione, dove ogni passo falso può costare caro. È una volata finale che solo i più forti sapranno affrontare, e l’Avellino sa bene di essere in piena corsa.

Nel frattempo, la società ha dato il via alla prevendita dei biglietti per la sfida con il Monopoli, con il calcio d’inizio fissato per domenica 13 aprile alle 19:30. La prevendita sarà attiva da oggi, mercoledì 9 aprile, con i tagliandi acquistabili tramite il circuito Go2, nei punti vendita autorizzati e alla biglietteria dello stadio. I tifosi sono chiamati a scendere in massa al Partenio, per sostenere una squadra che ha bisogno del loro calore come mai prima d’ora.

L’Avellino sa che la promozione non si regala, ma con la spinta dei suoi tifosi, il sogno è ancora possibile. Ora è il momento di dimostrare, con il cuore e con la testa, che la Serie B non è un sogno, ma una realtà a portata di mano. (F.Piccolo)