Avella, scuole chiuse domani per allerta meteo: in arrivo l’ordinanza del Sindaco

AVELLA – A seguito dell’allerta meteo diramata nelle ultime ore dagli organi competenti, il Comune di Avella ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private presenti sul territorio comunale per la giornata di domani.

L’amministrazione fa sapere che l’ordinanza sindacale è in via di pubblicazione, ma la decisione è già stata comunicata per consentire famiglie e istituti di organizzarsi tempestivamente.

La misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore.

Il Comune invita tutta la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti solo allo stretto necessario.

Seguono aggiornamenti in caso di ulteriori comunicazioni da parte del Centro Funzionale Regionale e della Protezione Civile.