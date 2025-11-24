Avella, Sezione 2, la prima a finire lo spoglio trionfa la Casa Riformista: Fico all’81,54% nel fortino elettorale di Enzo Alaia

AVELLA – I risultati della Sezione n. 2 confermano in modo netto la forza della coalizione Casa Riformista per la Campania nel paese del consigliere regionale Enzo Alaia. Il candidato presidente Roberto Fico raccoglie 424 voti, pari all’81,54%, un dato schiacciante che supera di gran lunga le percentuali registrate nel resto della provincia.
La coalizione riformista – composta da Casa Riformista, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle 2050, Mastella Noi di Centro, Alleanza Verdi e Sinistra, A Testa Alta e Avanti Campania – risulta di gran lunga la più votata, trainata dal peso politico locale di Alaia, tra i candidati più forti dell’intera Irpinia.
Centrodestra staccato: Cirielli al 16,92%
Il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli ottiene 88 voti (16,92%), un dato molto inferiore rispetto alle medie provinciali.
Le liste che lo sostengono – da Fratelli d’Italia a Forza Italia, dalla Lega ai Moderati – non riescono a penetrare significativamente nel comune, da sempre legato a figure politiche riformiste e centriste.
Gli altri candidati sotto l’1%
Giuliano Granato: 4 voti (0,77%)
Nicola Campanile: 4 voti (0,77%)
Carlo Arnese: 0 voti
Stefano Bandecchi: 0 voti
In totale i voti ai candidati presidente sono 520, mentre quelli alle liste sono 508.
Avella si conferma “terra Alaia”: un risultato che pesa sul quadro provinciale
Il voto della Sezione 2 ribadisce il forte radicamento della Casa Riformista ad Avella, storicamente il centro politico di riferimento di Enzo Alaia.
Il risultato, se confermato anche nelle altre sezioni, rappresenterebbe un segnale importante per gli equilibri politici irpini e per la coalizione riformista nel contesto regionale.