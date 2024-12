AVELLA. Real Santa Candida in prima linea per la solidarietà: al via la raccolta di coperte per i senza tetto

Il Real Santa Candida, grazie all’interessamento del Presidente Guerriero Vincenzo e con il supporto della Dirigenza Tecnica, ha lanciato un’importante iniziativa di solidarietà: una raccolta di coperte da destinare ai senza tetto. Un gesto concreto per aiutare chi si trova in difficoltà, soprattutto con l’arrivo dei mesi più freddi.

Un impegno sociale costante

Da sempre il Real Santa Candida si distingue non solo per l’impegno sportivo, ma anche per la vicinanza a chi vive situazioni di indigenza. La raccolta coperte rappresenta un esempio di come lo sport possa diventare un motore di solidarietà e di inclusione, coinvolgendo la comunità in azioni di grande valore umano.

Come partecipare

Chiunque volesse dare il proprio contributo può contattare direttamente il Presidente Guerriero Vincenzo ai numeri 3891208783 o 3286038662 per ricevere informazioni dettagliate su come consegnare le coperte.

Alcuni membri della società si occuperanno poi della distribuzione dei materiali raccolti, assicurando che il supporto raggiunga chi ne ha più bisogno.

Solidarietà e sport: il Real Santa Candida come esempio

Questo impegno dimostra ancora una volta come il Real Santa Candida sia in prima linea nell’assistere i più bisognosi, trasformando la passione per lo sport in un’occasione per fare del bene alla comunità.

Con l’auspicio che questa iniziativa possa coinvolgere il maggior numero di persone, il Real Santa Candida rinnova il proprio motto di unione e supporto: “Forza Real Santa Candida!”