Circumvesuviana: Pendolari e Associazioni Presentano una Diffida contro Eav

La Circumvesuviana, ancora una volta, si conferma tra le peggiori ferrovie d’Italia, una triste posizione che detiene da oltre dieci anni. Dal 2011 ad oggi, il servizio ha subito un tracollo evidente: dai circa 140 treni di allora si è scesi agli attuali 50. Un calo che ha portato con sé riduzione delle corse, tempi di attesa interminabili, ritardi cronici, guasti frequenti e soppressioni improvvise.

Di fronte a questa situazione ormai insostenibile, pendolari e associazioni hanno deciso di agire. Stamattina, è stata sottoscritta e inviata una diffida formale nei confronti di Eav (Ente Autonomo Volturno), l’azienda responsabile della gestione del servizio. La richiesta è chiara: il rispetto degli obblighi previsti dal contratto di servizio e degli impegni sottoscritti nell’accordo con il Ministero dei Trasporti del 2023. Tale accordo prevedeva un miglioramento del servizio su tutte le linee vesuviane, un obiettivo che, secondo i firmatari della diffida, non è stato nemmeno sfiorato.

“Basta scaricare colpe sul passato”, si legge nel comunicato stampa diffuso dai pendolari. La gestione attuale di Eav è in carica da nove anni consecutivi, un arco di tempo che sarebbe stato più che sufficiente per apportare migliorie tangibili. Eppure, denunciano i pendolari, gli interventi promessi sono rimasti ancorati al futuro, senza mai trasformarsi in realtà.

La diffida rappresenta un ultimatum chiaro: non è più accettabile ascoltare giustificazioni e rinvii. I pendolari chiedono risposte concrete e un immediato cambio di rotta per garantire un servizio efficiente e dignitoso.

Con questa iniziativa, le associazioni e i cittadini utenti della Circumvesuviana intendono ribadire che non resteranno in silenzio di fronte a un diritto fondamentale come quello alla mobilità, quotidianamente disatteso.