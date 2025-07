Avella, disinfestazione adulticida straordinaria questa notte: l’intervento parte alle 02:00

Avella (AV) – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, questa notte alle ore 02:00, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.

L’operazione, disposta in via del tutto precauzionale, ha lo scopo di contrastare la presenza di zanzare adulte potenzialmente portatrici del virus West Nile, nonostante non siano stati rilevati casi nella zona.

“Si tratta di un’azione preventiva necessaria – spiegano dal Comune – per tutelare la salute pubblica e contenere possibili fattori di rischio, specie nei periodi di maggiore proliferazione degli insetti.”

Durante l’intervento, si invitano i cittadini a seguire alcune semplici precauzioni:

Tenere porte e finestre chiuse ;

Non lasciare indumenti, oggetti o alimenti all’esterno ;

Prestare attenzione ad eventuali animali domestici e alle loro ciotole.

Il Comune di Avella ringrazia la popolazione per la collaborazione e rinnova l’invito a mantenere comportamenti responsabili per garantire la massima efficacia dell’intervento.