Mugnano: Annalisa Bianco è il nuovo vicepresidente dell’ USG Carotenuto

Qualche giorno fa, è stato reso noto che il nuovo presidente delI’USG Carotenuto è l’imprenditore Alfonso D’Apolito, una notizia bene accolta in paese.

Oggi invece si apprende che accanto al presidente D’Apolito ci sarà come vice, Annalisa Bianco, un volto conosciuto in paese e molto apprezzata dalla comunità. La Bianco sin dall’adolescenza è sempre stata attiva nel sociale e si è dedicata al bene comune. Annalisa si è sempre distinta nonostante la sua giovane età. Questa non sarà la sua prima esperienza poiché, in passato, ha già fatto parte della società durante l’epoca Rozza, contribuendo con entusiasmo e impegno.

Oggi, il suo ruolo riveste ancora maggiore importanza, segno della fiducia riposta in lei e della sua costante dedizione alla crescita e al benessere del paese. (L.C.)